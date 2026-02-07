Bakan Göktaş Erzurum\'u Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum Valiliğine ziyarette bulundu.

Programları kapsamında Erzurum'da bulunan Göktaş, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Valiliğe geçti.

Kapıda çiçekle karşılanan Göktaş'a, Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Vali Mustafa Çiftçi tarafından hediye takdiminde bulunuldu.

Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Engelsiz İşgücü Uyum Programı" kapsamında Valilik makamında çalışan Down sendromlu Elif Ademoğlu ile sohbet etti.

Kadro talebinde bulunan Ademoğlu'na sarılan Göktaş, daha sonra Vali Çiftçi ile makamında görüşerek, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Göktaş'a ziyaretinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut eşlik etti.