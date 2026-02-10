Bakan Göktaş, Mısır Büyükelçisi ile Aile Temalı Görüşme Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Wael İbrahim Ali Badawi el Sheikh ile görüştü.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi el Sheikh ile bakanlıkta bir araya geldiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Görüşmemizde Aile Yılı tecrübelerimizi, 'Aile ve Nüfus On Yılı' vizyonumuzu ve sosyal hizmetler alanındaki çalışmalarımızı paylaştık. Bu kapsamda Mısır'ın 2026 yılını Aile Yılı ilan etmesini, aile kurumunu güçlendiren ve ortak değerlerimizi geleceğe taşıyan son derece kıymetli bir adım olarak görüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve dayanışmayı, aileyi merkeze alan işbirliklerimizle ileriye taşımayı sürdüreceğiz."