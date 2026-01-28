Bakan Göktaş Nijerya'da Görüşme Gerçekleştirdi - Son Dakika
Politika

Bakan Göktaş Nijerya'da Görüşme Gerçekleştirdi

Bakan Göktaş Nijerya'da Görüşme Gerçekleştirdi
28.01.2026 20:51
Aile Bakanı Göktaş, Nijeryalı mevkidaşı ile aile politikaları ve iş birliklerini discuss etti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nijerya Kadın İşleri ve Sosyal Kalkınma Bakanı Imaan Sulaiman-Ibrahim ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, Nijeryalı mevkidaşı Imaan Sulaiman-Ibrahim ile bir araya gelerek, ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Götaş sanal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin, "Görüşmemizde, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzun küresel yansımalarını ve aileyi merkeze alan sosyal politikalarımız doğrultusunda atabileceğimiz ortak adımları değerlendirdik. Bu kapsamda, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planımızı doğrudan uygulayan Nijerya ile gerçekleştireceğimiz iş birliklerini son derece kıymetli buluyoruz. Sadece ülkemiz için değil, tüm dünya aileleri için daha huzurlu bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

'BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRMEMİZE KATKI SAĞLIYOR'

Ayrıca Bakan Göktaş, Nijeryalı mevkidaşı Imaan Sulaiman-Ibrahim ile birlikte Afrika Kültür Evi'ni ziyaret ettiklerini belirterek, "Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen projeleri inceledik. Türkiye ile Afrika arasında bir gönül köprüsü kuran Afrika Kültür Evi, sanatın evrensel dilini kullanarak bağlarımızı güçlendirmemize katkı sağlıyor. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, bu anlamlı buluşmanın Nijerya ile olan dostluğumuzu daha da pekiştirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, Nijerya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş Nijerya'da Görüşme Gerçekleştirdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakan Göktaş Nijerya'da Görüşme Gerçekleştirdi - Son Dakika
