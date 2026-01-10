Bakan Göktaş'tan Gazetecilere Kutlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Bakan Göktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gazetecilerin kalemiyle, objektifiyle, sesiyle hakikatin peşinde koşan, kamuoyunu doğru ve güvenilir bilgiyle buluşturan emekçiler olduğunu belirten Göktaş, "Gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.