Bakan Göktaş'tan Yeni Sosyal Medya Düzenlemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Göktaş'tan Yeni Sosyal Medya Düzenlemesi

26.01.2026 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocukların beden algısını korumak için yeni bir sosyal medya düzenlemesi devreye girecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların beden algısını korumayı amaçlayan yeni bir sosyal medya düzenlemesinin hayata geçirileceğini bildirdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "kusursuzluk" algısının, çocukların psikolojik ve fiziksel gelişimlerini doğrudan etkilediğini ve kendilerini yetersiz hissetmelerine, oldukları halleriyle kabul görmediklerini düşünmelerine yol açabildiğini belirtti.

Bu kapsamda çocukları çevrim içi platformların görünmeyen ama derin izler bırakan risklerinden korumak için yeni bir sosyal medya düzenlemesini hayata geçireceklerini bildiren Göktaş, "Gelin, bu mücadelede çocuklarımızı yalnız bırakmayalım. Onların geleceği için hep birlikte hareket edelim." ifadelerini kullandı.

İdeal bir vücut, ideal bir beden, ideal bir hayat yoktur"

Göktaş'ın paylaşımında, konuya ilişkin açıklamada bulunduğu video da yer aldı.

Videoda, bir çocuğun 8 yaşında yemek yemeyi bırakma sebebinin konuşulması gerektiğini vurgulayan Göktaş, "Geçtiğimiz günlerde bir mevkidaşımla görüştüğümde kendi ülkesinde anoreksiya vakalarının 8 yaşında kadar düştüğünü ifade etti. Kız erkek fark etmiyor bu arada. Kız çocuklarında anoreksiya erkek çocuklarda ise ilaç kullanarak bir ideal vücut oluşturmak adına kullanılan maddelerden bahsetti." ifadelerini kullandı.

Göktaş, bugün sosyal medyada herkesin kusursuz yüzler, bedenler ve hayatlar gördüğünü belirterek, "Bunlar için özel filtreler dahi var. Yani olması gereken, tırnak arasında söylüyorum bedene sahip değilseniz platformlar size filtrelerle yardımcı oluyor. Bu da çocuklar ve ergenler için travmatik sonuçlar doğuruyor." görüşünü aktardı.

Çocuklarda erken yaşta estetik kaygısı, başka bir beden hayali kurma ve 'benim hayatım neden o değil?' algısının oluştuğunu belirten Göktaş, "Bu tür algılar maalesef sosyal medyanın etkisiyle çocuklarımızın hayatına doğrudan etki yapıyor. Çocuklarımız kendileriyle barışık olmayabiliyor. Her çocuk farklıdır. İdeal bir vücut, ideal bir beden, ideal bir hayat yoktur. Her çocuğumuz özeldir. Her çocuğumuz kendini olduğu gibi kabul etsin, sevsin diye sosyal medya düzenlemesini hayata geçiriyoruz. Bu mücadelede çocuklarınızı da bizleri de yalnız bırakmayın." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş'tan Yeni Sosyal Medya Düzenlemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Kütahya’da kayıp gencin cansız bedeni dere kenarında bulundu Kütahya'da kayıp gencin cansız bedeni dere kenarında bulundu
Alacak verecek kavgasında kan aktı Alacak verecek kavgasında kan aktı
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti
Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak
359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı 359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı

22:01
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
21:34
New York’ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri’ni kısmen dondurdu
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu
20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
19:38
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 22:31:52. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş'tan Yeni Sosyal Medya Düzenlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.