Bakan Göktaş\'tan fon iddialarına yanıt: Mahkemede hesaplaşacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babası üzerinden gündeme getirilen 830 milyon liralık fon işlemi iddiasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. İddiaları kesin bir dille reddeden Göktaş, konuyu yargıya taşıdığını duyurdu.

"DAVAYI KAZANDIĞIMDA TAZMİNATI BAĞIŞLAYACAĞIM"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, açtığı davadan elde edeceği tazminatı evlenecek gençlerin desteklenmesi için kullanılan fona aktaracağını belirtti.

Tv100 canlı yayınına bağlanan Bakan Göktaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Davayı kazandığımda da benim bildiğim tek bir fon var. Aile ve Gençlik Fonu. Evlenecek gençlere sunduğumuz bir destek fonu bu. Bu fona da aldığım tazminatı bağışlayacağım. Böyle yalan bir siyaset olmaz, olamaz. Bir kadına, işine gücüne dönük bir kadına böyle yalan iftiralar atılmaz. Cumhurbaşkanımız çok net bir mesaj verdi: ‘Kim olursa olsun, ucu nereye dokunursa dokunsun gerekli işlemi yapacağız' dedi. Kurumlarımız da bu minvalde çalışmasına rağmen, bunlar etik siyaseti bilmedikleri için yalan ve çamur siyasetlerine kendilerinin ismi yeni ancak çok eski bir siyasetle hiçbir ahlak ve etiğe dayanmayan bir iftira kurumuna dönüştüler. Kendilerini lanetliyorum ve mahkemenin önünde hesaplaşacağımızı duyurmak istiyorum."

"AYNI İFTİRAYI ATMAYA UTANMIYOR MU?"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, iddiaları dile getiren kişinin daha önce isim benzerliği üzerinden yapılan değerlendirmelere karşı çıktığını savundu. Bu durumu eleştiren Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "2 hafta önce kendisinin de isminin benzer fonlardan bir tanesinden kaydı olduğu ortaya çıkınca ti ye aldı ve, ‘İsim üzerinden insanları yıpratmayın, haber kaynağına bakın' dedi. Kendisi bunun üzerine bir hafta geçmeden aynı iftirayı atmaya utanmıyor mu?"

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU, TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Hakkındaki iddialara karşı hukuki süreç başlattığını açıklayan Bakan Göktaş, konunun mahkemede ele alınacağını vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şu ifadeleri kullandı: "Kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunduğumu ve tazminat davası açtığımı da duyurmak istiyorum. Bu çirkin iftirayı atan, çamur siyaseti güden, hiçbir ahlaki ve etik değeri olmayan maalesef sözde siyasetçiler, TBMM’de böyle yalan, iftira dolu beyanlarda bulunabiliyorlar. Yazıklar olsun."

"AİLE ÜYELERİMİN HİÇBİR İŞLEMİ YOK"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, açıklamasının son bölümünde ailesinden hiçbir kişinin söz konusu fonlarla ilgili işlem yapmadığını belirtti. Bakan Göktaş, iddiaları reddederek şu sözleri kullandı: "Fon meselesi üzerinden ailemi ve şahsımı hedef alan iddialar yalan ve iftiradır. Hiçbir aile üyemin söz konusu fonlarla ilgili bir işlemi veya kayıtlı hesabı yoktur."