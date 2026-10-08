Bakan Göktaş'tan fon iddialarına yanıt: Mahkemede hesaplaşacağız - Son Dakika
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Bakan Göktaş'tan fon iddialarına yanıt: Mahkemede hesaplaşacağız

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Bakan Göktaş\'tan fon iddialarına yanıt: Mahkemede hesaplaşacağız
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babasının 830 milyon liralık fon işlemi yaptığı yönündeki iddialara tepki gösterdi. Konuyu yargıya taşıdığını ifade eden Bakan Göktaş, "Davayı kazandığımda da benim bildiğim tek bir fon var. Aile ve Gençlik Fonu. Evlenecek gençlere sunduğumuz bir destek fonu bu. Bu fona da aldığım tazminatı bağışlayacağım." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babası üzerinden gündeme getirilen 830 milyon liralık fon işlemi iddiasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. İddiaları kesin bir dille reddeden Göktaş, konuyu yargıya taşıdığını duyurdu. 

"DAVAYI KAZANDIĞIMDA TAZMİNATI BAĞIŞLAYACAĞIM"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, açtığı davadan elde edeceği tazminatı evlenecek gençlerin desteklenmesi için kullanılan fona aktaracağını belirtti. 

Tv100 canlı yayınına bağlanan Bakan Göktaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Davayı kazandığımda da benim bildiğim tek bir fon var. Aile ve Gençlik Fonu. Evlenecek gençlere sunduğumuz bir destek fonu bu. Bu fona da aldığım tazminatı bağışlayacağım. Böyle yalan bir siyaset olmaz, olamaz. Bir kadına, işine gücüne dönük bir kadına böyle yalan iftiralar atılmaz. Cumhurbaşkanımız çok net bir mesaj verdi: ‘Kim olursa olsun, ucu nereye dokunursa dokunsun gerekli işlemi yapacağız' dedi. Kurumlarımız da bu minvalde çalışmasına rağmen, bunlar etik siyaseti bilmedikleri için yalan ve çamur siyasetlerine kendilerinin ismi yeni ancak çok eski bir siyasetle hiçbir ahlak ve etiğe dayanmayan bir iftira kurumuna dönüştüler. Kendilerini lanetliyorum ve mahkemenin önünde hesaplaşacağımızı duyurmak istiyorum."

Bakan Göktaş'tan fon iddialarına yanıt: Mahkemede hesaplaşacağız

"AYNI İFTİRAYI ATMAYA UTANMIYOR MU?"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, iddiaları dile getiren kişinin daha önce isim benzerliği üzerinden yapılan değerlendirmelere karşı çıktığını savundu. Bu durumu eleştiren Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "2 hafta önce kendisinin de isminin benzer fonlardan bir tanesinden kaydı olduğu ortaya çıkınca ti ye aldı ve, ‘İsim üzerinden insanları yıpratmayın, haber kaynağına bakın' dedi. Kendisi bunun üzerine bir hafta geçmeden aynı iftirayı atmaya utanmıyor mu?"

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU, TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Hakkındaki iddialara karşı hukuki süreç başlattığını açıklayan Bakan Göktaş, konunun mahkemede ele alınacağını vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şu ifadeleri kullandı: "Kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunduğumu ve tazminat davası açtığımı da duyurmak istiyorum. Bu çirkin iftirayı atan, çamur siyaseti güden, hiçbir ahlaki ve etik değeri olmayan maalesef sözde siyasetçiler, TBMM’de böyle yalan, iftira dolu beyanlarda bulunabiliyorlar. Yazıklar olsun."

"AİLE ÜYELERİMİN HİÇBİR İŞLEMİ YOK"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, açıklamasının son bölümünde ailesinden hiçbir kişinin söz konusu fonlarla ilgili işlem yapmadığını belirtti. Bakan Göktaş, iddiaları reddederek şu sözleri kullandı: "Fon meselesi üzerinden ailemi ve şahsımı hedef alan iddialar yalan ve iftiradır. Hiçbir aile üyemin söz konusu fonlarla ilgili bir işlemi veya kayıtlı hesabı yoktur."

NE OLMUŞTU?

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 170 milyon liralık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'in ise 830 milyon liralık fon işlemi yaptığını iddia etmişti. 

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    Yorumlar (8)

  • Benim Kkk Benim Kkk:
    Ay nekadar dokunakli konusmus okadar duyarli ki sen dersin gece gunduz bu ülke için çırpıniyor konyadan hemi konyadansin sen konyaya gitsekte bir mevlana sekeri neyimmi alsak oda ne datli oluyor,arkadas 8 2 Yanıtla
    Ali Arslan Ali Arslan:
    SAYİN BAKANA SORMALI HANGİ MAHKEME? VATANDASİ OLDUGU BELÇİKA MAHKEMELERİNDEMİ HESAPLAŞACAK ACABA, DİN DERSİ GORMEDEN OKUYAN ÇOCUKLARININ BİR DONEM HRİSTİYAN DEMOKRATİK PARTİDEN BELCİKA MİLLETVEKİLLİGİ YAPTIĞI BELCİKA MAHKEMELERİNEMİ GİDİLECEK? 3 0
  • ACCURATE ANALYSİS ACCURATE ANALYSİS:
    mahkemelerdeki boşanma davalarında yüzde 800 artış var önce yıkılmak üzere olan ailelerle ilgilenin sonra gençleri evlendirmeye çalışın 6 1 Yanıtla
    Düşünen adam Düşünen adam:
    Devlet aile konusunda tek yapması gereken tv ve sosyal medya içeriklerini duzenlemeli. Aile bakanliginin işi sadece bu olmali. 2 0
  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Davaya yayın yasağı getirirler ne olup bittiğini kimse öğrenemez... 3 1 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Bir bakana iftira atan ,milletvekilide olsa Türk vatandaşlığından çıkartılmalıdır!! 1 2 Yanıtla
    fightofgod29 fightofgod29:
    Niye? Bakan olunca Allah katında sorgusuz melek mi oluyor? Ne var bunda? 0 0
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