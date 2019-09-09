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Bakan Gül'den "Filenin Sultanları"na tebrik

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Gül'den

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Gül, Twitter hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Avrupa ikincisi olan Kadın Voleybol Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Mücadeleniz için tebrikler, teşekkürler." ifadesini kullandı.

voleybol, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:20 Kaynak: AA
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