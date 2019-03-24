Son Dakika Haberleri: Bakan Gül Üniversite Öğrencileriyle Buluştu - Gaziantep

Bakan Gül Üniversite Öğrencileriyle Buluştu - Gaziantep

59 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, üniversite öğrencileriyle buluştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, üniversite öğrencileriyle buluştu.

Gaziantep Üniversitesinin karşısındaki bir kafede üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Gül, çay ocağına geçip gençlere çay dağıttı.

Öğrencilerle bir süre sohbet edip karşılıklı çay içen Bakan Gül, kendisine gelen istek ve sorunları dinledi, not aldı.

Üniversitelilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Gül, öğrencilerle özçekim de yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:03 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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