Bakan Güler Berlin Büyükelçiliği\'ni Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Berlin Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Burada Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ile görüşen Bakan Güler, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
