Bakan Güler Berlin Büyükelçiliği'ni Ziyaret Etti

14.01.2026 18:49
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Berlin'de Büyükelçi Gökhan Turan ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Berlin Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Burada Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ile görüşen Bakan Güler, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: DHA

