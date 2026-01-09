Bakan Güler, Endonezya ile ASELSAN\'ı Ziyaret Etti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin ile ASELSAN'ı ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı' için Ankara'ya gelen Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin ile ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesini ziyaret etti. Burada toplantı gerçekleştiren bakanlara; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve ASFAT AŞ Genel Müdürü Mustafa İlbaş eşlik etti. Bakan Güler ve beraberindekiler, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'e ASELSAN'ın yerli ve milli teknoloji ürünlerini anlattı.