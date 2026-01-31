Bakan Kacır: "Teknolojisini üretemeyen ülkelerin ayakta kalma şansı yok" - Son Dakika
Politika

Bakan Kacır: "Teknolojisini üretemeyen ülkelerin ayakta kalma şansı yok"

Bakan Kacır: "Teknolojisini üretemeyen ülkelerin ayakta kalma şansı yok"
31.01.2026 16:34
Kahramanmaraş'ta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "Kendi teknolojisini üretemeyen, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan ülkelerin ayakta kalma şansı yok.

Kahramanmaraş'ta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "Kendi teknolojisini üretemeyen, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan ülkelerin ayakta kalma şansı yok.Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü üretim ve teknoloji geliştirme altyapısıyla sahada oyun kuran, masada söz sahibi bir ülke konumundadır"dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Kahramanmaraş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Bakan Kacır, deprem sonrası yürütülen çalışmalar ve Kahramanmaraş'taki sanayi yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayetli liderliği, vizyonu ve kararlılığı ile AK Parti olarak milletin sesine ses olduklarına değinen Bakan Kacır, "Asra bedel bir şahlanış ve kalkınma destanını Türk milleti ile birlikte yazdık. Ülkemizde sanayi katma değeri yıllık 41 milyar dolardan 241 milyar dolara çıkardık. Deprem sonrası 2 bin hektar büyüklüğünde 11 yeni sanayi alanı ilan ettik. İşletmelerin hasarlarının giderilmesi ve sanayi alt yapısı güçlenmesi amacıyla 6,1 milyar lira finansman desteği sağladık. 354 iş yeri merkez, 136 iş yeri Türkoğlu, 142 iş yeri Pazarcık iş yerimiz ile Tomsuklu Sanayi bölgemizde 497 hektarlık alandaki alt yapının açılışını yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde çok önemli temel atma töreni gerçekleşecek, Anka'nın, Ak Sungur'un, Hürkuş'un, Hürjet'in, Atak'ın, Gökbey'in ve Kaan'ın yapım sürecini gerçekleştiren iftihar kaynağımız milli gurur TUSAŞ tesisinin temellerini atacağız. Milli teknoloji hamlesin de bu memleketin insanları evlatları öncüsü olacak"ifadelerini kullandı.

"Türkiye sahada oyun kuran, masada söz sahibi bir ülke konumundadır

Depremin ardından "bu yükün altından kalkılamaz" diyenlerin olduğunu hatırlatan Kacır, "6 Şubat sonrası birileri, 'iktidar bu yıkıntıyı kaldıramaz, altında ezilir ve seçimi kaybeder' dedi. Oysa biz milletimiz ile el ele, gönül gönüle verdiğimizde bu sonuçları aşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk andan itibaren hep birlikte seferber olduk, gereken her adımı kararlılıkla attık. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yeniden inşa sürecindeyiz. 3 yıl dolmadan 455 bin deprem konutunu hak sahiplerine teslim ettik. Şehirlerimizin altyapısını ve üstyapısını, okullarıyla, hastaneleriyle ve kamu binalarıyla baştan sona yeniden inşa ediyoruz. Üstelik bunu küresel krizlerin ve istikrarsızlıkların zirve yaptığı bir dönemde gerçekleştirdik. Dünya tarihinin en fırtınalı en sancılı dönemlerinden birini müşahede ediyoruz. Merhamet ve adaletin terk edildiği acımasız bir dönemde adeta can insanlık çekişiyor. Bugün dünya, gümrük duvarlarının yükseldiği, teknolojik yarışın jeopolitik bir mücadeleye dönüştüğü zorlu bir dönemden geçiyor. Kendi teknolojisini üretemeyen, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan ülkelerin ayakta kalma şansı yok. Böylesi bir ortamda Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü üretim ve teknoloji geliştirme altyapısıyla sahada oyun kuran, masada söz sahibi bir ülke konumundadır" şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş'ın sanayi gücüne de değinen Bakan Kacır, deprem sonrası ilan edilen yeni sanayi alanları, KOBİ destekleri ve teşviklerle şehrin üretim ve istihdam kapasitesinin daha da güçlendirildiğini söyledi. Daha sonra Bakan Kacır, tamamlanan iş yerleri ve sanayi sitelerindeki hak sahiplerinin anahtarlarını da teslim etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

