Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Ankaragücü'nün yeni başkanı Fatih Mert'i tebrik etti
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, Ankaragücü'nün yeni başkanı Fatih Mert'i tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, Ankaragücü'nün yeni başkanı Fatih Mert'i tebrik etti

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MKE Ankaragücü başkanlığına seçilen Fatih Mert'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Ankaragücü'nün yeni başkanı Fatih Mert'i tebrik etti, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MKE Ankaragücü başkanlığına seçilen Fatih Mert'i tebrik etti.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MKE Ankaragücü Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Fatih Mert için bir kutlama mesajı yayımladı.


Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:


"MKE Ankaragücü Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Fatih Mert ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. İmalat-ı Harbiye'den günümüze 109 yıllık tarihinde Türk futbolunun lokomotif takımlarından olan sarı lacivertli kulübümüzün yeni başkan ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum." - ANKARA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:49 Kaynak: İHA
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