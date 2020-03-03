Bakan Kasapoğlu Kızılcahamam'da okul ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu Kızılcahamam'da okul ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu Kızılcahamam'da okul ziyaretinde bulundu

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu Kızılcahamam'da okul ziyaretinde bulundu, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.


Bakan Kasapoğlu'na Kaymakam Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun eşlik etti.


Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda öğrencilere hitap eden Kasapoğlu, burada Kaymakam Aksoy, Acar ve Barun ile Bakanlığın projeler hakkında istişarede bulundu.

Başkan Acar, Bakan Kasapoğlu'na ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kızılcahamam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:06 Kaynak: AA
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