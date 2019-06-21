Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, play-off final serisinin 7. ve son maçında Fenerbahçe Beko'yu yenerek şampiyon olan Anadolu Efes için tebrik mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:12 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, play-off final serisinin 7. ve son maçında Fenerbahçe Beko
'yu yenerek şampiyon olan Anadolu Efes
için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"2018-2019 sezonu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin 7. ve son maçında Fenerbahçe Beko'yu yenerek şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i kutluyorum. Ligde 14. kez mutlu sona ulaşan Anadolu Efes'in başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi, lacivert-beyazlı camiayı tebrik ediyorum."
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