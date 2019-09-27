Bakan Kasapoğlu'ndan milli atletlere moral telefonu

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün başlayacak 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak milli sporcularla telefonda görüşerek başarı diledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da 27 Eylül-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporculara destek verdi.
Atletizm Milli Takımı kafilesiyle samimi bir sohbet gerçekleştiren Kasapoğlu, şampiyonanın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde prova niteliği taşıdığına dikkati çekerek "Ay-yıldızlı bayrağımızı şampiyonada en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Türk halkının duaları sizlerle olacak." ifadelerini kullandı.
"Şampiyona öncesinde her biriniz çok büyük emekler sarf ederek zorlu bir hazırlık dönemi geçirdiniz" diyen Bakan Kasapoğlu, "İnşallah bütün emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bizler de sizler gibi heyecanlıyız. Yüreğinizdeki azmi, heyecanı ve motivasyonunuzu başarıya dönüştürme anlamında önemli bir tecrübeye sahipsiniz." sözleriyle milli kafileye olan güvenini dile getirdi.
Türkiye'yi şampiyonada 8'i kadın 20 sporcu temsil edecek.
Atletizm milli takımı kadrosunda şu sporcular bulunuyor:
Kadınlar
3000 metre su engelli: Tuğba Güvenç, Özlem Kaya
Maraton: Elvan Abeylegesse, Fadime Suna Çelik
Cirit atma: Eda Tuğsuz
Gülle atma: Emel Dereli
20 kilometre yürüyüş: Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal
Erkekler
200 metre: Ramil Guliyev
400 metre engelli: Yasmani Copello
Üç adım atlama: Necati Er
Çekiç atma: Özkan Baltacı
Maraton: Polat Kemboi Arıkan, Mert Girmalegesse
4x100 metre: Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Aykut Ay, Yiğitcan Hekimoğlu, Kayhan Özer, Ramil Guliyev
20 kilometre yürüyüş: Salih Korkmaz