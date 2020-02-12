Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli güreşçiler Selçuk Can ve Cenk İldem'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli güreşçiler Selçuk Can ve Cenk İldem'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: " İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde ülkemizi temsil ederek bronz madalya kazanan Selçuk Can ile Cenk İldem'i tebrik ediyorum. Daha önce çeşitli şampiyonalarda kazandıkları başarılar ile bizleri gururlandıran milli sporcularımız, bu kez de Avrupa Güreş Şampiyonası'nda aldıkları madalyalarla bizlere büyük mutluluk yaşattı. Güreşçilerimiz her zaman olduğu gibi yüz akımız olmaya, bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Uluslararası arenada alınan böylesi her başarının gelecek nesillere örnek olmasını temenni ediyor, bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum."?


Cenk İldem, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:15 Kaynak: DHA
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