Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekvando Grand Prix Finali'nde madalya kazanan Hatice Kübra İlgün ve Rukiye Yıldırım ile 4 sıklette de olimpiyata katılmayı garantileyerek tarihi bir başarı elde eden kadın milli takımını tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Tekvando Grand Prix Final Müsabakası'nda 57 kiloda gümüş madalya kazanan Hatice Kübra İlgün ve 49 kiloda bronz madalya elde eden Rukiye Yıldırım'ı kutluyorum. Müsabakalar sonucunda 4 sıklette 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alarak kadınlarda ilk kez tüm sıkletlerde olimpiyatlarda mücadele etmeyi garantileyen milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Bizleri gururlandıran kadın milli tekvandocularımızın başarısında emeği geçenleri kutluyor, sporcularımıza başarılar diliyorum."