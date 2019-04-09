Bakan Kasapoğlu'ndan Sümeyye Boyacı'ya Tebrik
27 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı
'yı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ABD
'de düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Serisi'nde, 50 m sırtüstü kategorisinde 45.28'lik derecesiyle altın madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı'yı bir mesajla kutladı.
Bakan Kasapoğlu'nun Sümeyye Boyacı için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı;
"ABD'de düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Serisi'nde, 50 m sırtüstü kategorisinde 45.28'lik derecesiyle yarışı ilk sırada bitirerek altın madalya kazanan milli sporcumuz Sümeyye Boyacı'yı kutluyorum. Avrupa
şampiyonu milli yüzücümüz kazandığı her başarı ile gurur kaynağımız olmaya devam ediyor. Sümeyye gibi örnek sporcuların Türk sporunu çok daha ilerilere taşıyacağına inancım tam. Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyor, milli yüzücümüze spor yaşamında başarılar diliyorum" - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:04 Kaynak: İHA
YSK, AK Parti'nin 31 İlçede Sandıkların Tamamının Yeniden Sayılması Talebini Reddetti
CHP'nin İstifasını İstediği Adalet Bakanı Gül'den CHP'ye Yanıt
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İlk Genelgesini Yayımladı
AK Parti, Geçersiz Oyların Sayımıyla İlgili Son Durumu Paylaştı