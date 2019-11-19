Bakan Kasapoğlu'ndan vefat eden gazeteci Celal Demirbilek için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden spor basınının duayen isimlerinden Celal Demirbilek için taziyede bulundu.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında "Spor basınının duayen isimlerinden Celal Demirbilek'in vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Yaptığı haberlerle amatör sporlara büyük katkı sağlayan Demirbilek'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 1953'te doğan Celal Demirbilek, Gazetecilik Yüksek Okulu'nu bitirdi. Cumhuriyet, Hürriyet ve Karar gazetelerinin spor bölümlerinde çalışan Celal Demirbilek, 1973'te Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi oldu. Demirbilek, Uluslararası Güreş Federasyonu Birliği Basın Konseyi, Dünya ve Avrupa Boks Birlikleri basın komisyonlarında görev alarak uluslararası üç komisyona birden seçilen ilk Türk gazetecisi unvanını elde etmişti.

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