Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, para tekvandocuları tebrik etti
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, para tekvandocuları tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, para tekvandocuları tebrik etti

8 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda 5 altın, 2 gümüş, 5 bronz madalya kazanan ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 6 sıklette kota elde eden milli sporcuları yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Kasapoğlu, para tekvandocuları tebrik etti, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda 5 altın, 2 gümüş, 5 bronz madalya kazanan ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 6 sıklette kota elde eden milli sporcuları yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda 5 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 12 madalya kazanan ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 6 sıklette kota elde eden milli sporcularımızı kutluyorum. Paralimpik Oyunlar için kota kazanan Meryem Betül Çavdar, Gamze Gürdal, Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, Mahmut Bozteke, Fatih Çelik ve Mehmet Vasıf Yakut'a başarılar diliyorum. Uluslararası alanda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

Avrupa, İtalya, Tokyo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:20 Kaynak: AA
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