Bakan Koca: "Covıd-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covıd-19 aşısıyla ilgili ilk anlaşmaları yaptıklarını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından Covıd-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptıklarını duyurdu. Koca alternatif üreticilerle de görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Koca, "Daha önce de açıkladığım gibi bedelsiz olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır" dedi.

-İHA-