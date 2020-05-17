Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile andı.

"MÜCADELESİ İÇİN MİNNETTARIZ"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dr. Yavuz Kalaycı 1964, İstanbul doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1989 mezunu. İlk hizmet yeri Mardin'di. Hastalığa, sonradan kendi adı verilen Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde yakalandı. Hayatta en çok hastalarına ve iki küçük kızına yakındı. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerini kullandı.

DR. YAVUZ KALAYCI KİMDİR?

Yavuz Kalaycı aslen Karamanlıdır. 1977 yılında İzmir Davutpaşa Lisesi'nde eğitim gördü ve 1981 yılında mezun oldu. 1982 - 88 yılları arasında İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı.

Son olarak İstanbul'da Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak çalışan Doktor Yavuz Kalaycı, evli ve iki çocuk babasıydı. Kovid-19 virüsü nedeniyle 19 Nisan 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle vefat eden Dr. Yavuz Kalaycı'nın ismi, görev yaptığı aile sağlığı merkezine verildi.