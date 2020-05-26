Bakan Kurum: 2 yılda 83 bölgeyi 'kesin korunacak hassas alan' ilan ettik - Son Dakika

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Son 2 yılda 83 ayrı bölgeyi 'kesin korunacak hassas alan' ilan ettik. Böylece çivi bile çakılamayacak alan yüz ölçümünü 576 milyon metrekareye çıkardık" dedi.

Bakan Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; çocuklara, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak adına iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini önlemek, hayvan, bitki ve endemik türleri korumak, ormanları muhafaza etmek için çalıştıklarını ve birçok doğal alanı koruma altına aldıklarını belirtti. Bakan Kurum, paylaşımında şunları kaydetti:

"2018 yılında 16 olan 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' sayısını 18'e çıkardık. 8 sulak alan, 3 tabiat anıtı, 1 milli parkımız korunan alan olarak tescil edildi. 204 yeni millet bahçesi, 22 ekolojik koridor, binlerce kilometre yeşil yaya yolu ve bisiklet yolu yapıyoruz. Son 2 yılda 83 ayrı bölgeyi 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan ettik. Böylece çivi bile çakılamayacak alan yüz ölçümünü 576 milyon metrekareye çıkardık. Ülkemiz yüz ölçümünün yüzde 10'unu korunan alan haline getirdik. 2023 yılına kadar bu oranı yüzde 17 seviyesine çıkaracağız."