Bakan Kurum Afetzede vatandaşlarımız için 1196 konut ve köy evlerimizin inşası tamamlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kurum Afetzede vatandaşlarımız için 1196 konut ve köy evlerimizin inşası tamamlanıyor

13.09.2022 11:50

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu Bozkurt, Sinop Ayancık ve Bartın'da afetzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte sağlıklı ve güvenli 1196 konutumuzun ve köy evlerimizin inşası artık tamamlanıyor dedi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu Bozkurt, Sinop Ayancık ve Bartın'da afetzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte sağlıklı ve güvenli 1196 konutumuzun ve köy evlerimizin inşası artık tamamlanıyor dedi.

Bakan Kurum, 2021 yılında Kastamonu'da meydana gelen büyük sel felaketinde mağduriyet yaşayan vatandaşlar için Bozkurt ve Abana ilçelerinde ayrı ayrı düzenlenen kura çekilişi törenlerine video konferansla katıldı. Kurum, Henüz bir yıl bile dolmadan 220 gün gibi çok kısa bir sürede Bozkurt ilçemizde 2 fabrika ile 52 iş yeri, Abana ilçemizde ise 40 iş yeri olmak üzere toplamda 2 fabrika, 92 iş yerimizi hamdolsun tamamladık. Şimdi sıra bu sanayi sitelerimizin kura çekiminde ve tesliminde. İnşallah iş yerlerimiz, ilçelerin ekonomisine can suyu olacak. Bugün geçtiğimiz yıl selde hasar gören Kastamonu, Bozkurt ve Abana küçük sanayi sitelerimizin kura çekim törenlerini gerçekleştiriyoruz. Bereketli rızık kapısı olacak dükkanlarımız, yeşil alanlarımız, sosyal donatılarımız, Kastamonu'muz için Bozkurt'umuz için Abana'mız için hayırlı uğurlu olsun diye konuştu.

'2 FABRİKA, 92 İŞ YERİMİZİ TAMAMLADIK'

Konutların etaplar halinde teslim edileceğini belirten Bakan Kurum, Abana ve Bozkurt'ta meydana gelen selde dükkanlarımız, iş yerlerimiz ve sanayi alanlarımız büyük zarar görmüştü. Bozkurt ve Abana ilçelerimizde küçük sanayi inşaatları ile alt yapı ve çevre düzenlemesi projelerimizi başlattık. Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz eliyle yer tesliminin ilk anından itibaren büyük ve hummalı bir çalışma gerçekleştirdik. Henüz bir yıl bile dolmadan 220 gün gibi çok kısa bir sürede Bozkurt ilçemizde 2 fabrika ile 52 iş yeri, Abana ilçemizde ise 40 iş yeri olmak üzere toplamda 2 fabrika, 92 iş yerimizi hamdolsun tamamladık. Şimdi sıra bu sanayi sitelerimizin kura çekiminde ve tesliminde ifadelerini kaydetti. (DHA)

YORUMLAR
500
Aysu Bankoğlu, Bartın'daki Arzu Ar Cinayetini Meclis Gündemine Taşıdı Aysu Bankoğlu, Bartın'daki Arzu Ar Cinayetini Meclis Gündemine Taşıdı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kastamonu'daki kura çekimine video konferansla katıldı Açıklaması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kastamonu'daki kura çekimine video konferansla katıldı Açıklaması
Kaynak: DHA

Kastamonu Bozkurt, Bozkurt, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum Afetzede vatandaşlarımız için 1196 konut ve köy evlerimizin inşası tamamlanıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:36 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillerin satışı için son 2 gün: Şirketler 3-5 bin TL'sine bakmadan satmaya başladılar
12:33 Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi
12:28 AK Parti'den Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a ve arkasındaki güçlere sert tepki: Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır
12:31 Atilla Taş'tan bomba iddia: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim, "umut verici" bir isim
12:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan bir vatandaşın coşkulu şiir okuması herkesi şaşkına çevirdi
12:06 İlyas Salman'ın, Türk milletine "Akılsız halk" dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi
11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine tepki gösteren ABD'li senatör: Yunanistan'ın yanındayız
11:43 Kalelerini gole kapatan Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in zirvesinde
11:41 Ünlü yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 13:33:34. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kurum Afetzede vatandaşlarımız için 1196 konut ve köy evlerimizin inşası tamamlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement