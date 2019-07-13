Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: Ayder'deki salıncakları kaldıracağız
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Kurum: Ayder'deki salıncakları kaldıracağız

41 dakika önce

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projesi uygulanacak Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum: Ayder'deki salıncakları kaldıracağız, System.String[]
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projesi uygulanacak Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu. Yaylada görüntü kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen salıncakların sahipleri ile görüşen Bakan Kurum, "Salıncaklar kaldırılacak" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de otelde vali, milletvekilleri, belediye başkanları ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen il koordinasyon kurulu toplantısına katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Rize Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Kurum, kentsel dönüşüm projesi uygulanacak Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na çıktı. Gelin Tülü Şelalesi mevkiinde araçtan inen Bakan Kurum, yaya olarak yaylayı gezdi, esnaf ve tatilcilerle sohbet etti.
Esnafla sohbeti sırasında Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm yapacaklarını anlatan Bakan Kurum, kimsenin mağdur olmayacağını belirterek el birliği ile yaylayı daha da güzelleştireceklerini söyledi. Bakan Kurum, "Cumhurbaşklanımız diyor ki 'Bu Ayder'i dünyanın en güzel yeri yapın'. Bizde sizleri incitmeden, kırmadam ve dökmeden buranın dönüşümünü sizlerle birlikte yaapcağız. Kaldırımından yoluna, alt yapısından otoparkına kadar her şeyini yapacağız. Siz de bize yardımcı olacaksınız" dedi.
'SALINCAKLARI KALDIRACAĞIZ'
Ayder Yaylası'nda sayıları artan ve oluşturdukları görüntü kirliliği ile tartışılan salıncakların sahiplerini dinleyen Bakan Kurum'a, Yuvacan Kutlu adlı kadın, "İnsanlar salıncaklarla eğleniyor. Şimdi bunları kaldırlması isteniyor. Bu araziler tapulu arazimiz. Salıncaklarla ekmek paramızı kazanıyoruz. Babamın tapulu arazisininden para kazanmak istiyoruz. Burası yasaksa başka bir yerde kurulum" dedi. Bakan Kurum da yaylanın değerini aşağıya çekecek işlere müsaade edemeyeceklerini belirterek, "Salıncakları kaldıracağız" dedi.
Bakan Kurum,  Ayder kentsel dönüşüm projesi ile ilgili düzenlenen toplantıya katıldı.


- Rize
Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Baba evini motorlu testere ile ikiye bölen kardeşlerin inadı Ertuğrul Gazi Türbesi'ne giden Devlet Bahçeli "Saygı Nöbeti"nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerle ilgili kararını verdi Salep soğanı toplayan şahsa 60 bin TL ceza kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 16:00:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: Ayder'deki salıncakları kaldıracağız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]