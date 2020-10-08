Bakan Kurum, Büyük Çamlıca Camisi külliyesinde yapımı süren müzeyi inceledi - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyük Çamlıca Camisi külliyesinde yapımı devam eden İslam Medeniyetleri Müzesinin inşa alanında incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, Ümraniye'deki zemin altı katlı otoparkı temel atma töreninin ardından Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi.

Türkiye'nin en modern külliyesi özelliğini taşıyan Büyük Çamlıca Camisi'nin alt katında yapımı devam eden İslam Medeniyetleri Müzesinde incelemelerde bulunan Kurum, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum'a, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank da eşlik etti.