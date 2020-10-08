Bakan Kurum, Büyük Çamlıca Camisi külliyesinde yapımı süren müzeyi inceledi - Son Dakika

Bakan Kurum, Büyük Çamlıca Camisi külliyesinde yapımı süren müzeyi inceledi
08.10.2020 19:35
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyük Çamlıca Camisi külliyesinde yapımı devam eden İslam Medeniyetleri Müzesinin inşa alanında incelemelerde bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyük Çamlıca Camisi külliyesinde yapımı devam eden İslam Medeniyetleri Müzesinin inşa alanında incelemelerde bulundu.
Bakan Kurum, Ümraniye'deki zemin altı katlı otoparkı temel atma töreninin ardından Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi.
Türkiye'nin en modern külliyesi özelliğini taşıyan Büyük Çamlıca Camisi'nin alt katında yapımı devam eden İslam Medeniyetleri Müzesinde incelemelerde bulunan Kurum, yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Kurum'a, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank da eşlik etti.
Son Dakika Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada Son Dakika: Yüz yüze eğitimde ikinci aşamanın detayları belli oldu! İşte sınıf sınıf ders saatleri Van'ın Özalp ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı Koronavirüs tedavisi gören Trump suçluyu buldu: Beni Çin hasta etti FETÖ'nün "altın çocukları" hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor Seda Sayan'dan kendisine "Edepsiz" diyen erkek takipçisine küfürlü cevap İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi