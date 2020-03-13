Bakan Kurum, Elazığ'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Bakan Kurum, Elazığ'da incelemelerde bulundu

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle devam eden yıkım, enkaz kaldırma ve temel alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakan Kurum, Elazığ'da incelemelerde bulundu, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle devam eden yıkım, enkaz kaldırma ve temel alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı, ardından saha incelemesi yaptı. Bakan Kurum, ilk olarak Abdullapaşa Mahallesi'ne, ardından Sürsürü Mahallesi'ne geçti. Temel alt yapı çalışmalarına başlanan binaların bulunduğu alanı inceleyen Kurum, ilgililerden bilgi alıp, depremzedelerle görüşerek taleplerini dinledi.

Daha sonra Mustafapaşa Mahallesi'ndeki yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Kurum ve Bakan Yardımcısı Fatma Varank'a Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Zülfü Demirbağ ile Sermin Balık eşlik etti.

Saha incelemesi sonrası Bakan Kurum kentten ayrıldı.

(Rıdvan Yeşilırmak - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:30 Kaynak: İHA
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