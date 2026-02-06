Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen programa katıldı Açıklaması - Son Dakika
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen programa katıldı Açıklaması

06.02.2026 09:16
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından daha güzel şehirleri inşa edebilmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler için Erzurumluoğlu Camisi'nde düzenlenen programa katıldı.

Cami çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, 6 Şubat 2023'teki depremlerle tüm Türkiye'nin sarsıldığını belirtti.

Yaşanan afetin üzerinden 3 yıl geçtiğini, büyük acılar yaşandığını anlatan Kurum, 86 milyon insanın kalbinin depremzede aileler için attığını ifade etti.

Kurum, şöyle konuştu:

"Binlerce canımızı yitirdik. O günler çok zordu. 11 ilimizi, 14 milyon vatandaşımızı etkileyen asrın felaketi dediğimiz büyük bir deprem yaşadık. Üzüldük, gerçekten çok zor günler geçirdik milletçe. 11 ilde evladını, ailesini, yakınlarını kaybeden kardeşlerimiz oldu ama asla ümitsizliğe kapılmadık ve hep birlikte devlet-millet omuz omuza bir mücadele ortaya koyduk. Hamdolsun bugün 455 bin hak sahibi vatandaşımızın tamamının kuralarını çektik. 455 bin evimizi teslim ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 11 ilimizi ayağa kaldırabilmek, 11 ilde istihdamı, üretimi daha da artırabilmek, 6 Şubat'tan daha güzel şehirleri inşa edebilmek için var gücümüzle gece gündüz tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. İstiyoruz ki deprem şehitlerimizin emaneti bu güzel şehirlerimiz eskisinden daha güzel olsun. Şehitlerimizi geri getiremeyiz ama onların bize emaneti olan bu şehirleri ayağa kaldıralım. Bu şehirlerde üretim eskisinden daha güçlü olsun ve eskisinden daha güzel bir şekilde milletimiz burada huzur içerisinde yaşasın istiyoruz."

Devletçe, milletçe ortaya konan bu mücadelenin tüm dünyaya örnek olduğunu, bugün de camide deprem şehitleri için hep birlikte dua ettiklerini ifade eden Kurum, başta 11 ilde yaşayan tüm depremzedeler olmak üzere tüm Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

