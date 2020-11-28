Bakan Kurum, Soğuksu ve Canikli Mahallesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Soğuksu Mahallesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlara hitabı

Canikli Mahallesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlara hitabı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un valilik ziyareti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un şeref defterini imzalaması

Görüşmeden detaylar SAMSUN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Soğuksu ve Canikli Mahallesinde kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulundu.Kurum, Samsun Valiliğini de ziyaret etti.