Bakan Kurum, Soğuksu ve Canikli Mahallesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bakan Kurum, Soğuksu ve Canikli Mahallesinde incelemelerde bulundu
28.11.2020 18:53
Soğuksu Mahallesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlara hitabı Canikli Mahallesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlara hitabı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un valilik ziyareti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un şeref defterini imzalaması...
Soğuksu Mahallesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlara hitabı
Canikli Mahallesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlara hitabı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un valilik ziyareti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un şeref defterini imzalaması
Görüşmeden detaylar SAMSUN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Soğuksu ve Canikli Mahallesinde kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulundu.Kurum, Samsun Valiliğini de ziyaret etti.
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