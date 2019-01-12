Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum Valiliği Ziyaret Etti - Balıkesir

Bakan Kurum Valiliği Ziyaret Etti - Balıkesir

1 saat önce

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Balıkesir Valiliği'ni ziyaretinden görüntüler Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları BALIKESİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Valiliği'ni ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum Valiliği Ziyaret Etti - Balıkesir, System.String[]
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Balıkesir Valiliği'ni ziyaretinden görüntüler
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları BALIKESİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Valiliği'ni ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:16 Kaynak: AA

Murat Kurum, Balıkesir, Güncel
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