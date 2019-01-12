Bakan Kurum Valiliği Ziyaret Etti - Balıkesir
1 saat önce
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Balıkesir Valiliği'ni ziyaretinden görüntüler Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları BALIKESİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Valiliği'ni ziyaretinde açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:16 Kaynak: AA
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