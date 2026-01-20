Bakan Memişoğlu'ndan Terör Saldırısına Lanet - Son Dakika
Politika

Bakan Memişoğlu'ndan Terör Saldırısına Lanet

20.01.2026 21:25
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısını kınadı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı lanetledi.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, terör örgütü yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak saldırıyı lanetliyorum. Kutsal değerimizi ve milletimizin huzurunu hedef alan hiçbir menfur saldırı amacına ulaşamayacak, ay yıldızlı sancağımız sonsuza dek göklerde dalgalanmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

