Bakan Memişoğlu'ndan Terör Saldırısına Lanet

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı lanetledi.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, terör örgütü yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak saldırıyı lanetliyorum. Kutsal değerimizi ve milletimizin huzurunu hedef alan hiçbir menfur saldırı amacına ulaşamayacak, ay yıldızlı sancağımız sonsuza dek göklerde dalgalanmaya devam edecektir."