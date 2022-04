Bakan Murat Kurum, vatandaşlarla iftarda bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aziz milletimizi 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonuyla buluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Biz birileri gibi; yıkmanın, engellemenin değil, eser siyaseti anlayışıyla ülkemize yeni eserler kazandırmanın gayreti içerisindeyiz." dedi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum, sanayi ve teknolojinin, yeşilin ve mavinin şehrinde, Kocaeli'de vatandaşlarla bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Medeniyetimizde ramazan sofrasının ahiret kardeşliği olduğunu aktaran Kurum, "Bu yüzden buradaki atmosfer kalbimize, gönlümüze, yüreğimize; huzur, mutluluk ve muhabbet veriyor." ifadesini kullandı.

Kurum, hep birlikte, büyük ve güçlü Türkiye davasına hizmet ettiklerini vurgulayarak, Marmara'yı sadece bölgesinde değil, dünyada üretim merkezi yapmak, Anadolu'yu her alanda bir numaraya taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını, Kocaeli'yi sanayide, ihracatta, üretimde, şehircilikte, ekonomide ve istihdamda dünyaya rol model haline getirmenin en büyük davaları olduğunu bildirdi.

"Kocaelili kardeşlerimiz için yeni binlerce sosyal konut inşa ediyoruz"

Kocaeli'nin milli ekonominin en büyük gurur kaynağı olduğunu, Türk sanayisinin yüz akı, onuru ve gururu olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, üretim, istihdam, ticaret ve ihracat vurgusuyla gösterdiği hedefte Kocaeli'nin, lokomotif, öncü ve rol model olduğunu kaydetti.

Bakan Kurum, Kocaeli'nin, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirme vizyonlarına, en güçlü katkıyı sağlayan şehirlerin başında geldiğini belirterek, organize sanayi bölgeleri, lojistik avantajları, serbest bölgeleri, Bilişim Vadisi, teknopark ve Ar-Ge merkezleriyle cazibe merkezi olmaya ve güçlerine güç katmaya devam edeceğini söyledi.

Böylesine güzide, böylesine kıymetli bir şehre, Kocaeli'ye hizmet etmekten büyük bir şeref duyduklarını vurgulayan Kurum, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, Kocaeli'mizde bir taraftan 150 bin sosyal konut projemiz kapsamında, dar gelirli Kocaelili kardeşlerimiz için yeni binlerce sosyal konut inşa ederken, diğer yandan şehrimizde yeşil alan miktarını büyük oranda artıracak 8 milyon metrekare büyüklüğe sahip toplam 14 millet bahçesi projemize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurum, Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin, Kocaeli tarihinin en önemli dönüşümlerinden biri olduğunu, diğer yandan Dilovası'ndaki sağlıksız bölgeleri etaplar halinde Tavşancıl'daki yeni rezerv alanına taşıyacaklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Çayırova'da, Darıca'da, Gebze'de, Körfez'de, Derince'de, İzmit'te ve Kartepe'de yeni rezerv konutlar inşa ettiklerini bildiren Kurum, Kocaeli'de yıllardır süren mülkiyet problemlerini de çözüme kavuşturduklarını, şehirde en büyük sorunlardan olan hava kirliliğini sonlandırmak için yürüttükleri çevre projelerine ise süratle devam ettiklerini aktardı.

Tüm projeler ve yatırımlar tamamlandığında her alanda artık çok daha başka, çok daha güzel, çok daha yeşil bir Kocaeli'ye hep birlikte ulaşacaklarına işaret eden Kurum, şunları söyledi:

"Bir ülkeye, bir millete sevginin ölçüsü yapılan hizmetlerdir, yatırımlardır. Ülkesini en çok seven, işini en iyi yapandır. Gerçeğe dönüşmeyen fikirler nasıl kaybolup gitmeye mahkumsa esere dönüşmeyen sevgi de suya yazılan yazı gibidir, hiçbir anlam ifade etmez. Hani şair diyor ya: 'Sevginin ölçüsü, ölçüsüz sevmektir.' İşte biz aziz milletimizi, sizleri gerçekten çok seviyoruz, ölçüsüz seviyoruz. Bu sevgimizi de birileri gibi sözde kalmıyor eserlerimizle projelerimizle yatırımlarımızla her zaman ortaya koyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aziz milletimizi 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonuyla buluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Biz birileri gibi; yıkmanın, engellemenin değil, eser siyaseti anlayışıyla ülkemize yeni eserler kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu mücadelemize destek veren herkese gönlümüzün de Bakanlığımızın da kapıları her zaman sonuna kadar açıktır. Eskiler, 'Baş başa vermeyince taş yerinden oynamaz.' derler. İnşallah bizler de Valimizle milletvekillerimizle Büyükşehir Belediye Başkanımızla vatandaşlarımızla hep birlikte baş başa verecek, birlik içinde yoğrulacak, her işimizde muvaffak olacağız."

"Bu birliktelik, Türkiye'yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacaktır"

Bakan Kurum, gerek Kocaeli'de gerek diğer 80 ilde, bu başarıları sürdürebilmek için Cumhur İttifakı olarak bir ve beraber hareket etmeyi sürdüreceklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü Cumhur İttifakı gözünü istikbale dikmiş, hedefine milletin refahını yerleştirmiş, gücünü de milletten alan bir millet cephesidir. Temelinde adanmışlık olan bu birliktelik, Türkiye'yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacaktır. Bunun için önümüzde iki önemli kritik süreç vardır. 2023 ve 2024 seçimleri. Ben inanıyorum ki 'Birlikte rahmet vardır.' hadisinin müjdesine kavuşacak ve Cumhur İttifakı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz ve büyük Kocaeli yürüyüşüne, güçlü Türkiye yürüyüşüne; ülkemizi dünyada aktör, bölgesinde süper güç yapmaya kararlıkla azimle aşkla devam edeceğiz. İnşallah aziz milletimiz 2023'te de 2024'te de ülkemiz üzerinde oynanan tüm hesapları bozacak ve işi yine ehline verecektir."

Bakan Kurum'un konuşması sırasında kentsel dönüşüm çalışmaları süren Cedit Mahallesi sakinleri, "Tahir Başkan Cedit Sana Hayran", "Bakanım Cedit Size Minnettar" pankartları açtı.

İftar programına, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Kurum, iftar programının ardından ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunulduğu öğrenildi.