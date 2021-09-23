Bakan Mustafa Varank'tan, kendi fotoğrafına photoshop yapan kullanıcıya cevap: Belli ki daha çok yolun var - Son Dakika

Koronadan çok daha tehlikeli! Yalnızca bir yılda 7 milyon kişinin ölümüne neden oluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'da kendisiyle ilgili yapılan bir paylaşıma yanıt verdi. Bir sosyal medya kullanıcısı Varank'ın fotoğrafına photoshop yaparak "Bakan Varank: "Biz samanyolu galaksisi dediğimizde onların aklına sadece saman geliyor. Böyle bir muhalefet anlayışıylabirtakım konuları kendilerine anlatmaya çalışmanız mümkün değil." ifadelerine yer verdi.

"BELLİ Kİ DAHA ÇOK YOLUN VAR"

Varank ise bu paylaşımı görünce söz konusu tweet'i alıntılayıp şunları yazdı: "Belli ki fotoshop'ta alacağın çok yol var! Yine de gayret etmiş olman iyi, göze kötü gözükmüyor..." Bakan'ın paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

İşte o paylaşım ve Varank'ın yanıtı: