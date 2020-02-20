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Bakan Selçuk: "(Elazığ'da) Velilerimizle de görüşeceğiz, eksikleri tespit edeceğiz.
6 saat önce
AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:52 Kaynak: AA
AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oldu. (3)
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