Bakan Selçuk: "(Elazığ'da) Velilerimizle de görüşeceğiz, eksikleri tespit edeceğiz. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: '(Elazığ'da) Velilerimizle de görüşeceğiz, eksikleri tespit edeceğiz. - Son Dakika

Bakan Selçuk: "(Elazığ'da) Velilerimizle de görüşeceğiz, eksikleri tespit edeceğiz.

6 saat önce

AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oldu.

AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oldu. (3)

Bakan Selçuk: (Elazığ'da) Velilerimizle de görüşeceğiz, eksikleri tespit edeceğiz.

Metin Mutanoğlu, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:52 Kaynak: AA
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