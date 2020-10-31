Bakan Selçuk: İzmir'de eğitime 1 hafta ara verme kararı aldık - Son Dakika

Bakan Selçuk: İzmir'de eğitime 1 hafta ara verme kararı aldık
31.10.2020 12:39
Bakan Selçuk: İzmir'de eğitime 1 hafta ara verme kararı aldıkMİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir il genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını açıkladı.
Bakan Selçuk: İzmir'de eğitime 1 hafta ara verme kararı aldık
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir il genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını açıkladı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'de eğitime bir hafta ara verme kararı aldıklarını duyurdu. Seçluk, "Yaraları hep birlikte saracağız. İzmir il genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.
ANKARA,
Son Dakika Son Dakika! Depremin vurduğu İzmir'de eğitime 1 hafta ara verildi İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti Özel hastanelerde koronavirüs test ücreti 250 TL olacak Aracı tekleyen sürücü, kaputu açınca 3 metrelik pitonla burun buruna geldi Kredi kartı kullananlar dikkat! Faiz oranları değiştirildi İzmir'deki depremde yeni binalar da yıkıldı! Vatandaşlar hesap sorulmasını istiyor Rusya'dan yardım isteyen Paşinyan'a aynı cevap verildi: Çatışmalar Ermenistan topraklarına sıçrarsa destek veririz Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu