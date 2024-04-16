İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, İtalyan donanma gemilerinin geri dönüşümü için denetim yapacak

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İtalyan donanma gemilerinin geri dönüşüm için Aliağa'ya getirildiğinin iddia edildiğini belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını etkileyen olumsuz durumlarda denetim yapmakta görevli. Bu yetkisini mutlaka kullanacak." dedi.

İzmir Gemi Söküm Koordinasyonu'nun İzmir Mimarlık Merkezi'nde düzenlediği basın açıklamasına katılan Tugay, hurdaya çıkarılan İtalyan donanmasına ait "Carlo Fecia di Casatto", "Guglielmo Marconi" ve "Leonardo da Vinci" isimli denizaltılar ile "Artigliere" ve "Bersagliere" isimli devriye gemileri ve "Scirocco" ve "Maestrale" isimli fırkateynlerin sökülmek üzere gemi geri dönüşüm bölgesindeki bir tesise getirildiğinin öne sürüldüğünü kaydetti.

Gemilerin tehlikeli madde envanter raporlarının kamuoyuyla paylaşılmadığını ifade eden Tugay, inşa yılları dikkate alındığında gemilerde yüksek miktarda asbest bulunmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ruhsat verdiği işletmeleri denetleyebileceğini dile getirerek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ilgili kanun ve yönetmeliklerle görev yapan bir kurum. Çevre ve insan sağlığını etkileyen olumsuz durumlarda denetim yapmakta görevli. Bu yetkisini mutlaka kullanacak. Gelecek günlerde bu bölgede çok daha kapsamlı incelemeler yapacak. Bu çerçevede hazırlanan raporları hem kamuoyuna duyuracak hem de ilgili bakanlıklara, yetkili kurumlara, gerekli başvurularda bulunacak." diye konuştu.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir ise ilçedeki gemi sökümleri ile ilgili işlemlerin yasal mevzuata uygun olarak gerçekleşmediğini, denetimlerin yetersiz kaldığını savunarak, geldiği iddia edilen gemilerle gerekli izin ve süreçlerin yürütülüp yürütülmediğini merak ettiklerini söyledi.