Bakan Selçuk: Kaza Yapan Down Sendromlu Çocuklarımız İçin Ekiplerimiz Sahada (3)

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BAKAN SELÇUK, ENGELLİLER, ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun'da düzenlenen akşam yemeği programında şehit aileleri, gaziler ve engellilerle bir araya geldi.
BAKAN SELÇUK, ENGELLİLER, ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, Samsun
'da düzenlenen akşam yemeği programında şehit aileleri, gaziler ve engellilerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Selçuk
, "Sizlerle gerçekleştirdiğimiz bu değerli buluşma vesilesiyle de vatan uğruna can veren bu toprakları bize gerçekten yurt kılan tüm şehitlerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Bizler şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza, engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine, yaşlılarımıza aşkla muhabbetle hizmet ediyoruz. Şehit yakınlarımıza tanınan istihdam hakkını hem şehidimizin ailesinin hem de anne, baba ve kardeşinin yararlanması için 2'ye çıkarttık. Daha önce yılda iki defa yapılan atamaları süresiz hale getirdik. 2002 yılına kadar sadece 6 bin 315 vatandaşımıza istihdam hakkı sağlanmışken, 2002'den bugüne 35 bin şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarında istihdamını sağladık" diye konuştu. Programın ardından Bakan Selçuk, Ankara
'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:47 Kaynak: DHA
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