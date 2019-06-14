Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'tan öğrencilere "iyi tatiller" videosu
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Bakan Selçuk'tan öğrencilere "iyi tatiller" videosu

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından yayınlanan video ile öğrencilere "iyi tatiller" dileğinde bulundu.

Bakan Selçuk'tan öğrencilere
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından yayınlanan video ile öğrencilere "iyi tatiller" dileğinde bulundu.
"Benim için tatil demek" başlığıyla Bakanlığın ve Selçuk'un sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, öğrenciler kendileri için tatilin ne anlama geldiğini aktardı.
Öğrenciler, "Benim için tatil demek" ifadeleriyle başladıkları cümlelerini "eğlenmek", "parmak arası terlik", "deniz", "otel", "kafa dinlemek", "mavi sular", "dondurma", "alarm kurmamak" kelimeleriyle tamamladı.
Video sonunda Bakan Selçuk öğrencilere "Hepsi hakkınızdır, iyi tatiller." diye seslendi.
Bakan Selçuk, videoyu Twitter hesabından "İyi tatiller kuzularım" ifadeleriyle paylaştı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:56 Kaynak: AA
Ziya Selçuk, Güncel
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