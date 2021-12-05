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BAKAN SOYLU GENÇLERLE BULUŞTU - Son Dakika

BAKAN SOYLU GENÇLERLE BULUŞTU

05.12.2021 22:37

Balıkesir programı kapsamında AK Parti Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sonrasında ise AK Parti'li gençlerle buluştu.

Balıkesir programı kapsamında AK Parti Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sonrasında ise AK Parti'li gençlerle buluştu. Toplantıda gençlere seslenen Bakan Soylu, eş zamanlı olarak birçok terör örgütüyle baş ettiklerini, emperyalizmin bütün saldırılarına göğüs gerdiklerini, Batı'nın Türkiye'yi tasfiye etme, Türkiye'yi küçültme, Türkiye'yi kendi kendine yetemez hale getirme operasyonlarını, demokrasi ve milletin iradesi ile bertaraf ettiklerini söyledi. Bakan Soylu, "Bir fiske atıp eskiden düşürdükleri Türkiye'yi bugün düşüremiyorlarsa alt yapımızın çelik kafesler ile örülmesindendir. Cumhurbaşkanımızın dışarıdan saldırılara karşı bu ülkenin etrafını çelik sırlarla örmesidir" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

'EKONOMİK VESAYETİ DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BERABER AŞACAĞIZ'

"Kim ne söylerse söylesin, hangi iftirayı atarsa atsın, hangi yalanı ortaya koyarsa koysun bilesiniz ki koruyucumuz, bu büyük millet ve doğru yolda gittiğimiz sürece koruyucumuz Allah'tır. Biz buna inanıyoruz. Onların yalanları varsa, onların iftiraları varsa bizim de milletimiz, bizim de Allah'ımız var. Bizim inancımız budur. Bilesiniz sizin yaşayacağınız ve yöneteceğiniz Türkiye, dünyanın parmak ısırarak ve gıpta ile takip ettiği bir Türkiye olacaktır. Dönem dönem sıkıntılı süreçler yaşanabilir. Eğer zihnimiz güçlü ise eğer kuvvetli ise sıkıntıları aşmak ve bertaraf etmek; bütün dünya o sıkıntıların içerisinde gark olurken, boğuşurken, sizin için daha rahattır. Birçok vesayeti aştık. Darbe vesayetini aştık. Savunma sanayi vesayetini aştık. Üzerimizde 'siz siyaset yapamazsınız' diyenlerin siyaset vesayetini aştık. Terör vesayetini aştık. Şimdi bir tek vesayet kaldı bu ülkenin üzerine giydirilmek istenen, o da ekonomik vesayettir. Onu aştığımız andan itibaren ki ve Allah'ın izniyle aşacağız. Bunu Türkiye'de aşabilecek tek bir kişi var; tecrübesiyle, bilgisiyle, milletin güveniyle, dünyayı tanımasıyla ve bugüne kadar Türkiye'yi getirdiği noktayla Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz ekonomik vesayeti de Recep Tayyip Erdoğan ile beraber aşacağız ve bu ülkeyi dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinden birisi haline getireceğiz. Bunu olan inancımız tamdır. Göreceksiniz nasıl Türkiye'nin her tarafını üniversitelerle bezediysek, gençlik merkezleriyle, kültür merkezleriyle, spor salonlarıyla bezemişsek, nasıl kütüphanelerle bezemişsek, nasıl terörü bu ülkenin gündemi olmaktan çıkarmışsak, bu ülkenin gündemi genç Türkiye'nin yükselişi olacaktır. Bunu da hep beraber sağlayacağız, hep beraber gerçekleştireceğiz. Son vesayeti, ekonomik vesayeti Türkiye'nin gençleri, Tayyip Erdoğan ile beraber yırtıp atacaktır, bunu beraber başaracağız. Diğer meseleleri hiç merak etmeyin."Bakan Soylu terör ile de kararlılıkla mücadele edildiğini ifade ederek, "Biz PKK'nın da hakkından geliriz, DEAŞ'ın da hakkından geliriz, FETÖ'nün de hakkından geliriz. Yeter ki dik duralım, yeter ki güçlü duralım, yeter ki onların ortaya koymuş oldukları bu kalleşlikleri görebilme fırsatına sahip olduktan sonra esas onların arkasındakileri mağlup edebilme gücünde birlik olalım hep beraber" dedi. Bakan Soylu; MHP Balıkesir İl Başkanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.

BAKAN SOYLU GENÇLERLE BULUŞTU
BAKAN SOYLU GENÇLERLE BULUŞTU
BAKAN SOYLU GENÇLERLE BULUŞTU
BAKAN SOYLU GENÇLERLE BULUŞTU
BAKAN SOYLU GENÇLERLE BULUŞTU
BAKAN SOYLU GENÇLERLE BULUŞTU

Süleyman Soylu, Balıkesir, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN SOYLU GENÇLERLE BULUŞTU - Son Dakika


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