Bakan Soylu: Batan teknede 55- 60 göçmenin bulunduğu değerlendirmesine ulaştık (3) - Son Dakika

ARAMALAR, ANKARA'DAN GETİRİLEN RAW CİHAZIYLA YAPILIYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havadan denetim yaparak, tekneyle aramaların yoğun olarak gerçekleştirildiği alanı inceledikten sonra Çarpanak Adası'nın bulunduğu bölgeye geldi. Bakan Soylu, burada yapılan çalışmayla ilgili açıklama yaptı. Soylu, aramaların Ankara'dan getirilen RAW cihazı ile yapıldığını belirterek, "Şimdi batığın olduğu değerlendirilen yerin üzerinde olduğunu düşünüyoruz. RAW cihazı 140 metre kadar aşağı indi. Karartılar görünüyor ama buradan göründüğü gibi değil. Gölün içi hareketli ve dalgalı. Saat 12.00'ye doğru havanın bozacağı da söyleniyor. Şimdi bir RAW cihazı daha istedik. O da yakın bir zamanda gelecek. Mümkün olduğunca farklı RAW cihazlarıyla farklı noktalarda aramalar devam edecek. Arkadaşlar umutlular. İnşallah yakında zamanda bulunur düşüncesindeyim" dedi.