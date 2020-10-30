Bakan Soylu: İzmir'de 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi - Son Dakika

Bakan Soylu: İzmir'de 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi
30.10.2020 15:58
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'deki depreme ilişkin, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi" dedi.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'deki depreme ilişkin, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi" dedi.
Bakan Soylu, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Soylu, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla'da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir Geçmiş olsun" dedi.
ANKARA, -
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