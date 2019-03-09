Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: Oyla Vereceğiniz Dersin Sesi Amerika'dan Duyulacak

Bakan Soylu: Oyla Vereceğiniz Dersin Sesi Amerika'dan Duyulacak

1 saat önce

- Programdan görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Paşabahçe Meydanında vatandaşlara hitap etti.

- Programdan görüntüler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Paşabahçe Meydanında vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:48 Kaynak: AA

Paşabahçe, Süleyman Soylu, Güncel
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