Bakan Soylu: Oyla Vereceğiniz Dersin Sesi Amerika'dan Duyulacak
1 saat önce
- Programdan görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Paşabahçe Meydanında vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:48 Kaynak: AA
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