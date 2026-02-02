Bakan Tekin'den Bayrak Sevgisi Vurgusu - Son Dakika
Bakan Tekin'den Bayrak Sevgisi Vurgusu

02.02.2026 13:34
Milli Eğitim Bakanı Tekin, bayrak sevgisi temalı derste öğrencilere moral verdi.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ikinci dönemin ilk gününde Büyükhanlı Kardeşler Ortaokulu'nu ziyaret ederek bayrak törenine katıldı. İlk dersin "Bayrak Sevgisi" temasıyla işlendiğini belirten Tekin, milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmenin temel hedefleri arasında olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin ilk gününde Ankara'da bulunan Büyükhanlı Kardeşler Ortaokulu'nu ziyaret etti. Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yapan Tekin, bayrak törenine katıldıklarını ve ardından "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayan ilk derste öğrencilerin hazırladığı etkinlikleri ilgiyle izlediklerini ifade etti.

Bakan Tekin, öğretmenlerle bir araya gelerek eğitime dair istişarelerde bulunduklarını belirterek, "Milli ve manevi değerlerine bağlı, bayrak sevgisini yüreğinde taşıyan bireyler yetiştirmek en temel hedeflerimiz arasındadır. Bu anlayışla okullarımızda gerçekleştirilen bu anlamlı başlangıcı son derece değerli buluyoruz" dedi.

Tekin, paylaşımının sonunda öğretmenlere çalışmalarında kolaylıklar dilerken, öğrencilere de derslerinde başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: ANKA

