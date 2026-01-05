Bakan Tekin Yılın Kareleri Oylamasında

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tekin, "lifebox, AJet ve Roketsan" sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" başlıklı fotoğrafını tercih eden Bakan Tekin, "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Mehmet Futsi'nin "Gizli Yüz" fotoğrafını seçti.

" Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını oylayan Tekin, bu kategorilerdeki fotoğrafların tamamının Gazze'de yaşanan dramı bütün dünyaya ders olarak gösterebilecek nitelikte fotoğraflar olduğunu söyledi.

Gazze'deki duruma değinen Tekin, "Bir taraftan herkes demokrasiyi, insan haklarını, hukuk devletini, özgürlükleri kullanıyor. Ama bir taraftan da insan hakları ihlallerinin, zulümlerin en yoğun yaşandığı bir dönemi hep beraber görüyoruz. Bu kendi içinde bir çelişki. ya bu kavramların yeniden tartışılması lazım ya da bu kavramları domine eden insanların bu kavramların içeriğini dolduran insanların, ülkelerin, ulusların bu konuda artık insanlığı kandırmaktan vazgeçmeleri gerekiyor." dedi.

İnsanlığın Gazze'de ciddi bir sınamayla karşı karşıya kaldığını aktaran Tekin, "Hep beraber burada insanlığımızı test edebileceğimiz bir nokta var. Eğer hep beraber insanlara, uluslararası yapılara insanlığı hatırlatmayı başarabilirsek bunların olmayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

"2025'in bir muhasebesini bize sunmuş oluyorsunuz"

Bakan Tekin, fotoğrafların yıl içerisinde tartışılan ve konuşulan birçok olayı bir kez daha hatırlattığını belirterek, şunları kaydetti:

"2025'in nasıl geçtiğinin muhasebesini yapınca 2026 ile ilgili de doğal olarak insan kendisine bir projeksiyon çiziyor. '2026'da da inşallah şunlar olmaz veya inşallah ben şöyle yaparım, şu hataları yapmam, şu hususlarda kendime daha fazla zaman ayırırım, geliştiririm' gibi bir düşünceden geçiyorsunuz. Sizin fotoğraflarınızla da bir an bunu yaşadım. Yani bütün bir yıl gözümün önünden geçti. Bir de biriktirdiğim almanaklar gözümün önüne geldi, şimdi kütüphanemde duruyorlar. Bütün bunlar gözümün önünden geçti.

Bu gelenekleri yaşatmak hem bu açıdan önemli hem de yıl içerisinde bilhassa sizin mesleğiniz açısından bu tür şeylere emek veren, bu tür işte Gazze'de çekilen fotoğrafları gördünüz. Suriye'de çekilen fotoğrafları gördünüz. Bir anlamda can güvenliğini de riske atacak şekilde gidip bu fotoğrafları çekip mesleğini hakkıyla yerine getirmek isteyen, getirmeye çalışan kişilerin emeğine yönelik bir saygının da işareti bu. Bu açıdan da takdire şayan bir davranış. Anadolu Ajansını bu açıdan tebrik ediyorum, kutluyorum. Hem geleneklerimizi yaşatıyorlar hem meslektaşlarına olan saygı açısından hem de sıradan, bizim gibi sıradan okuyucular için, sıradan medyayı takip eden, haber alan kişiler açısından bütün bu 2025'in bir muhasebesini bize sunmuş oluyorsunuz. "

Bakan Tekin, gelecek yıllarda düzenlenecek yarışmalarda insan haklarına yönelik bir kategorinin de bulunması gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.