Bakan Tunç'tan Ayrımcı İfadeler Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin, "Bir kadını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alan, onurunu ve kişiliğini aşağılamaya yönelik bu çirkin ve ayrımcı ifadeler asla kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

Tunç, yaptığı açıklamada, Güneş'e yönelik sosyal medyada paylaşılan ve suç teşkil eden ifadelerle ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu barışına karşı suçlar kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılarak şüphelinin gözaltına alındığını anımsattı.

Adli sürecin titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Bir kadını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alan, onurunu ve kişiliğini aşağılamaya yönelik bu çirkin ve ayrımcı ifadeler asla kabul edilemez. Seçilmiş bir kamu görevlisine ve milli iradeye yönelen bu nefret dili, hukuk ve vicdan önünde mutlaka karşılığını bulacaktır."