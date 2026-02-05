Bakan Uraloğlu, AK Parti İl Teşkilatı'nda konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Şehir Mezarlığında oluşturulan Deprem Şehitliğin giderek, depremde hayatını kaybedenler için dua etti. Ardından deprem şehitleri için Kernek Karagözlüler Camisinde okunan Mevlid-i Şerif programına katılan Bakan Uraloğlu, Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Bakan Uraloğlu'na Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er tarafından 'Fahri Hemşehrilik Beratı' takdim edildi. Ziyaretlerin ardından AK Parti Malatya İl Başkanlığına geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, parti teşkilatı ile bir araya gelerek şunları söyledi:

"50 binin üzerinde insanımız hakka kavuştu. 11 ilimizi etkileyen bir depremde 2,5 yılda 455 bin konut yapıldı. Dünyada en zengin, en dirayetli ülkenin yapabileceği bir şey değildir bu. Önce bir liderlik işidir. Biz 1 Nisan itibarıyla 5G'yi Türkiye genelinde kapsaması başlamış olacak. Bütün yerleşimleri de 2 yıl içerisinde kapsayacağız. Yani esasında biz 2 yıl içerisinde zaten bir problemimiz kalmayacak ama o zamana kadar da gene yapmamız gerekenleri peyderpey yapacağız. Yine Telekom'un imtiyaz hakkını uzattık ve 3 milyar dolar hazineye bir para aktardık. 17 milyar dolar da yatırım şartı koyduk. Dolayısıyla bu internet problemlerini de inşallah o kapsamda biz çözmüş olacağız. Türkiye'de olsun dünyada olsun bakın bir gündem eksikliği çekilmiyor. Ne demek bu? Her gün neredeyse yeni bir olayla karşılaşıyoruz. Burada siz liderseniz ve sahada güçlüyseniz masada güçlü olursunuz. Bunu da dünyada yapabilen birkaç liderden bir tanesidir Sayın Cumhurbaşkanımız. Allah ondan razı olsun. Yani bugün Suriye'deki bu gelişmeler kendi kendine mi oldu? Burada bir devlet aklı var. Bir sabır var. ve yani alınan bir sonuç var. Bakın bugün yine Gazze konusu, istediğimizi elde ettik mi? Henüz değil. Ama en azından yani silahlar sustu. Müstakil olaylar var. Onları da şiddetle karşı çıkıyoruz. Orada Cumhurbaşkanımızın çok büyük katkısı var. Yine Azerbaycan'da bakın, yine Libya'da. Yani gidin Ukrayna, Rusya'da iki ülkeyle görüşebilen ve sözü dinlenen tek lider gerçekten. 2026 yılına girdik, bir ayı gitti değil mi? Bakın şubat ayının da 5 günü gitti. Yani başlayan takvim bir anda bitiyor. Seçime ne kadar kaldı? Yani 2027'nin sonu mu olur? 2028 mi olur? Biz 2028 diyelim. Şu anda resmi olarak öyle görünüyor. Sayılı gün kolay biter değerli kardeşlerim. Yani 2 yıl gibi bir vaktimiz kaldı. Herkese ulaşmaya gayret edelim. Herkese dokunmaya gayret edeceğiz ve yarın seçim olacakmış gibi yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle biz bu ülkeyi daha iyi yerlere çıkarmak için gayret edeceğiz. Bazı muhalefet partilerin aldığı belediyelerde neler yaptıklarını görüyorsunuz. Bunlar şimdi ülkenin yönetimine talipler. Yani Allah muhafaza ya. Allah muhafaza yani bunların ülkenin yönetimine geldiklerini düşünün. Onun için biz gayret edeceğiz. Bizim görevimiz sefere çıkmaktır. Zafer Allahutaala'nındır."

KUZEY ÇEVRE YOLU ŞANTİYESİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Malatya Kuzey Çevre Yolu şantiyesine geçerek incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, çevre yolunun tamamının hizmete alınması ile trafiğin pik saatlerinde 50 dakikaya çıkan mevcut şehir geçişinin 25 dakikaya düşeceğini belirtti. Uraloğlu, "Zamandan 623 milyon lira, akaryakıttan 409 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 1 milyar 32 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 19 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız." diye konuştu.

