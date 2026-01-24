Bakan Uraloğlu: "Sinyalli hat oranımızı yüzde 61'e yükselttik" - Son Dakika
Bakan Uraloğlu: "Sinyalli hat oranımızı yüzde 61'e yükselttik"

24.01.2026 11:30
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yerli ve milli sinyalizasyon sistemi ile Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu arasındaki hattımızı sinyalli hale getirerek sinyalli hat oranımızı yüzde 61'e yükselttik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 yılda sinyalli hat uzunluğunu 2 bin 505 kilometreden 8 bin 419 kilometreye çıkardıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu arasındaki hattın sinyalli hale getirilerek sinyalli hat oranının yüzde 61'e yükselttiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Aydın'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katılımı kapsamında Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu hattındaki yerli ve milli sinyalizasyon sistemi projesini de resmi olarak hizmete aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, demiryollarında emniyet, kapasite, hız ve verimlilik artışı için kritik öneme sahip sinyalizasyon çalışmalarında önemli adımlar atılacağının altını çizdi.

"Yerli ve milli demiryolu sanayisinin gelişimi için AR-GE çalışmalarına büyük önem veriyoruz"

Türkiye'nin 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı ve hızlı, 11 bin 668 kilometresi konvansiyonel olmak üzere toplam 13 bin 919 kilometrelik demiryolu ağı bulunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Yerli ve milli demiryolu sanayisinin gelişimi için AR-GE çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda geliştirilen Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi, demir ağlarımızda hızla yaygınlaşıyor. Bugün sinyalizasyon projelerimizin neredeyse tamamında Türk mühendislerin emeği var. Yerli ve milli sinyalizasyon sistemi ile Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu arasındaki hattımızı sinyalli hale getirerek sinyalli hat oranımızı yüzde 61'e yükselttik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni kapsamında Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu hattındaki yerli ve milli sinyalizasyon sistemi projesini de resmi olarak hizmete alacak. Bugün itibarıyla demiryollarında sinyalizasyon çalışmaları devam eden 800 kilometrelik hattın 409 kilometresi yerli ve milli sistemlerle donatılıyor. Yani projelerimizin yüzde 50'sinde Türk mühendislerin imzasını taşıyan Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi'ni kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kaynaklarımızı daha verimli kullanıyoruz"

Uraloğlu, sinyalizasyonun yalnızca emniyet sağlamakla kalmadığını dile getirerek, "Hem yolcu hem de yük taşımacılığında kapasitemizi büyütüyor, kaynaklarımızı daha verimli kullanıyoruz. Bu yatırımlar sayesinde demiryolu taşımacılığı daha çevreci, daha hızlı ve daha ekonomik hale geliyor. Demiryollarını Türkiye'nin geleceğine açılan stratejik bir kapı olarak görüyoruz. Sinyalizasyon sistemlerimiz sayesinde daha az kaynakla daha fazla taşıma kapasitesine ulaşıyoruz. Yerli mühendislerimizin geliştirdiği milli sistemlerle yalnızca güvenlik ve kapasite değil, çevresel sürdürülebilirlik de sağlıyoruz. Bu kazanımlar, Türkiye'yi demiryolu teknolojilerinde lider konuma taşıyacak" cümlelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

