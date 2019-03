Bakan Varank, 62 Plakalı Tunceli'de 18 Ayda Yapılan 62 Projenin Açılışını Yaptı

Sadece 18 ayda istihdam, sosyal sorumluluk, altyapı, kültür, sanat, spor ve turizm alanlarında Tunceli'yi ihya edecek adımlar attıklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 18 ayda tamamlanan 625 milyon lira değerindeki 62 projenin açılışını yaptı.

Tunceli'de 625 milyon lira değerindeki 62 proje açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşti. 18 ay gibi çok kısa sürede hayata geçen bu projelerin Tunceli'nin çehresini değiştirdiğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Deyim yerindeyse, Tunceli baştan aşağı bambaşka bir kimliğe, bir ruha büründü. Bu şehirde yaşayan herkesi düşündük, herkesin hayatına dokunduk. Yeni doğmuş bebeklerden tutun, kimsesiz yaşlılara, üniversite öğrencilerinden, şehit ve gazi yakınlarına, kadınlara, çocuklara, yani toplumun tüm katmanlarına devletimizin şefkatini hissettirdik. Sadece 18 ayda istihdam, sosyal sorumluluk, altyapı, kültür, sanat, spor ve turizm alanlarında Tunceli'yi ihya edecek adımlar attık. Siz değerli kardeşlerimin hayat kalitesini kalıcı bir şekilde yükseltmek temel amacımızdı. 625 milyon liraya mal olan bu 62 projenin hepsine teker teker değinmek isterdim. Ancak vaktimiz kısıtlı, dolayısıyla sadece bir kaç projeden bahsetmek istiyorum Tunceli'nin, modern bir şehre dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Yollar, bahçeler, parklar ve spor alanları inşa ettik, sırf bu amaçla 200 bin metrekare peyzaj düzenlemesi yaptık. Kent meydanını yeniledik, yeraltı çarşısını restore ettik. Şehrimizin yeşil alanı yok denecek kadar azdı. Çözüm olarak 20 bin metrekarelik 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan hatıra ormanını ilimize kazandırdık" diye konuştu.



"Tunceli Munzur gibi canlı olacak"



Vatandaşların sosyalleşeceği alanlar oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını aktaran Bakan Varank, "Kadın Yaşam Merkezini, Millet Kıraathanesini, Millet Bahçesini ve Çay Keyfi Sokağını hizmetinize sunduk. Sosyal sorumluluk bilincini asla göz ardı etmedik, sizlerle birebir temas kurduk. Açtığımız aşevi ile bin ihtiyaç sahibi vatandaşın evine her gün sıcak yemek gönderilmesini sağladık. Üniversite öğrencilerimize dönük burslar veriyoruz. Engelli vatandaşlarımıza yönelik kampanyalarımız var. Yetim ve öksüz evlatlarımızı sahiplendik, kimsesizlerin kimsesi olduk. Yeni doğan bebekleri bile es geçmedik, ilk 6 ay ihtiyaç malzemelerini tedarik ettik. Tek bir kreşin dahi olmadığı Tunceli'ye modern bir kreş ve gündüz bakımevi kurduk. Yaşlılarımızın evlerini temizledik, kişisel bakımlarını yerine getirdik. İstihdam artsın, işsizlik sorun olmaktan çıksın diye 18 ayda üç tekstil fabrikası ve bir de çağrı merkezinin açılmasını sağladık. Böylece 2 bin 500 vatandaşımıza iş ve AŞ imkanı oluşturduk. Kadın ve engelli istihdamında muazzam bir başarıya imza attık. Tunceli'de doğa, hava ve su sporları adına hiçbir imkan yoktu. Halbuki burası eşsiz bir coğrafyaya sahip. Tunceli ekonomisi turizmle güç kazanmalı dedik. Ülkemizin ilk Rafting Eğitim Merkezini Tunceli'de açtık. Türkiye Rafting Şampiyonası ve Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası'nın ilimizde düzenlenmesini sağladık. Haziran ayında düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonasına Tunceli ev sahipliği yapacak. Munzur nehrinin turizmle coşmasını istedik. Gondollar, gezi tekneleri, sürat motoru ve su jetleriyle burayı canlandırdık. Nehir kıyısında terör sebebiyle tahrip edilen yerleri onardık, doğa, su sporları merkezleri ve at çiftliğine dönüştürdük. Şu kadarını söyleyeyim, bu adımlar Tunceli'yi önemli bir turizm rotası haline getirecek. Tunceli raftingle anılacak, Tunceli Munzur gibi canlı olacak" ifadelerini kullandı.



"17 yılda Tunceli'ye 6 milyar liralık yatırım"



18 ayı özetleyen Varank, "Belediyecilik alanında ne denli ehil olduğumuza bizzat şahit olup, yaşadınız. Sözle değil, icraatla bizi tanıdınız. Merkezi hükümetimiz, 17 yıl boyunca Tunceli'ye 6 milyar liralık yatırımı yaptı. Ayrıca özel sektör yatırımlarını da teşvik ederek 450 milyon liralık yatırıma vesile oldu, 2 binin üzerinde vatandaşımıza iş imkanı sağladı. Kalkınma Ajansımız şehrimize 27 milyon liralık yatırım yaptı. Dersim Kent Müzesi'nin ilimize kazandırılmasında Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yakın işbirliği içinde çalıştık. Cemevlerinin altyapı ve ulaşım problemlerinin giderilmesi için, il genelinde tespit ettiğimiz 9 pilot yerde 1 milyon liralık projeyi hayata geçirdik. Pertek Kalesi'nin altyapı ve üst yapı yatırımlarını üstlendik. Biz Tunceli büyüsün ve gelişmeye devam etsin istiyoruz. Çünkü Tunceli bunu fazlasıyla hak ediyor. Tuncelili kardeşlerimiz Batı'da hangi hizmetler varsa burada da aynısını görmeyi hak ediyor. Çünkü biz hiçbir şehrimizi birbirinden ayırmıyoruz. 780 bin kilometre vatan toprağının tamamında hizmetlerimiz eserlerimiz var. Tüm illerimiz bizim için hizmette öncelikli. Ama Tunceli maalesef yıllarca terörle anıldı, terörle geri bırakıldı. Tunceli'yi yıllarca kendi çürümüş ideolojilerinin arka bahçesi olarak görenler Tunceli'yi geride bıraktılar" diye konuştu.



"Tunceli'nin geleceği sizlerin elinde"



Tunceli'de yuvalanmış ne kadar terör unsuru varsa hepsini temizlediklerini ve temizlemeye devam ettiklerini de vurgulayan Varank, "Tunceli'de şu 18 ayda huzur hakim oldu. İşte bugün açılışını yaptığımız hizmetlerle şehrin çehresi değişti. Güneş battıktan sonra sokağa çıkılamayan Tunceli'de artık gecenin geç saatlerine kadar insanlarımız gönüllerince geziyorlar, dolaşıyorlar. Bu huzur iklimi sayesinde Tunceli'ye özel sektör geliyor yatırım yapıyor. İşte şu tekstil atölyelerinde çalışan kardeşlerimizi biliyorsunuz. Gerçekten Tunceli'de büyük bir başarı hikayesi yazıldı. Ben Tuncelili kardeşlerimizin bizim bu samimiyetimizi, bu gayretimizi göreceklerine ve 31 Mart'ta iradelerini bu şekilde sandığa yansıtacaklarına yürekten inanıyorum. Çok değil, daha bir kaç yıl önce Tunceli'de dünya rafting şampiyonası yapılacak denilse kimse inanmazdı. Burada tekstil atölyeleri kurulacak, Tunceli'nin bir plajı olacak dense kimse inanmazdı. Ama biz bunları başardık. Şimdi Tunceli için kritik bir dönemeçteyiz. Tunceli'nin geleceği sizlerin elinde. Bu kazanımlardan, bu huzur ortamından geri dönüş yaşamayalım. Çocuklarımızın geleceğini kimsenin çalmasına, mutlu huzurlu bir Tunceli'de yaşama hakkımızı kimsenin gasp etmesine izin vermeyelim" şeklinde konuştu.



"Hizmet siyasetinin kazanmasını istiyoruz"



Başarılı çalışmalarıyla Vali Tuncay Sonel'in Tunceli'de tarihe geçtiğini dile getiren Varank, şunları kaydetti:



"Hizmetlerini tüm Tunceli halkının takdir ettiğini biliyorum. İşte valimizin Tunceli'de başlattığı bu değişim dönüşüm sürecini daha ileri taşımak için 31 Mart tarihi bir fırsat. AK Parti olarak adayımız Gökhan Arasan kardeşimi hepiniz yakından tanıyorsunuz. İnşallah 31 Mart'ta onun belediye başkanlığıyla birlikte Tunceli, geçmişin tüm o kötü hatıralarını unutacağı bir döneme girecek. Şundan emin olun. Tunceli'de AK Parti'ye vereceğiniz 5 yıllık yetkinin sonunda, bugünün Tunceli'sini bile hatırlamayacağınız bir Tunceli'yi 5 yıl sonra göreceksiniz. Biz heyecanlıyız, Tunceli'ye hizmet etmek için heyecanlıyız. Tunceli'de ideolojinin, istismar siyasetinin değil hizmet siyasetinin kazanmasını istiyoruz. 31 Mart'ta Tunceli'de inşallah tarihi bir ana şahitlik edeceğimize ben tüm samimiyetimle inanıyorum. Bu 62 projenin Tunceli ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, bu projelere ruhunu ve kalbini koyan herkese teşekkür ediyorum."



"Tunceli artık eski Tunceli değil"



Devletin şefkatini, sıcaklığını yöre insanına göstermeye çalıştıklarını belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ise, "Kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonucu artık Tunceli huzur şehri. Yetim, öksüz evlatlarımızla, engelli vatandaşlarımızla, şehit aileleriyle, yaşlılarımızla, ilçemizle beldemizle, en uzaktaki köy ve mezralarımızla devletimizin merhametini yöremizde göstermeye çalışıyoruz. Tunceli artık eski Tunceli değil. Tunceli'de 2 bin 500 vatandaşımıza iş ve AŞ verdik. Tekstil fabrikalarında ihracat var. Yine Munzur Nehri kenarında yapılacak dünya rafting şampiyonaları var. Gondol, gezi, sürat teknesi, yürüyüş yolları, ağaçlar, açık yüzme havuzlar, deniz kumundan yapılan plajlar var. 62 proje olarak plaka yaptık. Tunceli'mize hayırlı olsun. Bizleri bu güzel günde yalnız bırakmayan bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bize her konuda katkı sunan cumhurbaşkanımıza sizler adına şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı.



Munzur nehri kıyısında gerçekleştirilen açılışa Bakan Varank ve Vali Sonel'in yanı sıra, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rekötrü Prof. Dr. Ubeyde İpek ve çok sayıda vatandaş katıldı.



62 projenin açılışı Bakan Varank, protokol üyeleri ve çocukların birlikte kurdele kesmesi ile yapıldı. - TUNCELİ

