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Son dakika haberi: BAKAN YANIK 3 BİNDEN FAZLA ENGELLİ KAMU PERSONELİNİN ATAMASINI YAPACAĞIZ - Son Dakika

Son dakika haberi: BAKAN YANIK 3 BİNDEN FAZLA ENGELLİ KAMU PERSONELİNİN ATAMASINI YAPACAĞIZ

03.12.2021 19:17

Edinilen son dakika gelişmesine göre BAYRAMPAŞA Belediyesi Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nin yeni bina açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldı.

BAYRAMPAŞA Belediyesi Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nin yeni bina açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldı. Bakan Yanık Bugün Milli Eğitim Bakanlığımız uhdesinde sadece 750 öğretmen atamasını gerçekleştirdik. Ama inşallah en geç 2022'nin Ocak ayı itibariyle 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını biz bakanlık olarak yapacağız. Yaklaşık bir 500 kadroyu da kendi bakanlığımız için engelli çalışma arkadaşlarımız için ayırdık dedi.

Bayrampaşa Belediyesi Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi için açılış töreni düzenlendi. Açılışa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı çok sayıda Bayrampaşalı ve engelliler katıldı. 2005'ten beri hizmet veren merkezin taşındığı yeni binada 19 personel görev alacak. Açılışı yapılan binada, fizik tedavi ve rehabilitasyon, psikolojik destek, elektro terapi, sosyal servis gibi alanlarda, belediyeye kayıtlı olan 4 bin 500 engelliye hizmet verilmesi planlanıyor. Yapılan konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Atilla Aydıner merkezi gezdi.

ENGELLİLER AİLELERİ TARAFINDAN ALINIP DIŞARIDA BİR YERE GÖTÜRÜLEMEZDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Bayrampaşa bizim evimiz. Biz en başından beri bütün sosyal hizmetlerimiz de, bütün hizmetlerimizde aslında sadece sosyal hizmet değil, bütün hizmetlerimizde yerel, genel ulaşım aklınıza gelebilecek bütün detaylarda insan odaklı yaklaşımı benimsiyoruz. Bugün katıldığımız programda konuşmacılardan Türkiye Sakatlar Federasyonu Genel Başkanımız Yusuf Bey beni ziyarete geldiğinde şöyle bir şey anlatmıştı dedi ki, ben küçükken annem sürekli benim ölmem için dua ederdi. Şimdi bir çocuk için bunun nasıl trajik bir şey olduğunu tahmin edersiniz. Yani anneniz sizi en çok seven size en çok koruyan sizden çok düşünen şahıs ölmeniz için dua ediyor. Çünkü kendisinden geriye kalırsa ona bakacak kimsenin olmayacağını bakıma muhtaç kalacağını, ihtiyaçlarının karşılanmayacağı düşünüyor anne. Fakat bugün anneme ben bakıyorum ben annem benim uzun yaşamam için dua ediyor demişti. Engelliler aileleri tarafından alınıp dışarıya bir yere götüremezdi. Bakımı son derece zor olan veya bir şekilde sosyalleşmesine izin verilmeyen bireyler olarak dururdu. Ama dedim ya biz bütün hizmetlerimizde bütün çalışmalarımızda insanı merkeze alıyoruz. İnsanın eşitliğine, tam eşitliğine inanan bir iktidar olarak engellilerin engelsizden bir farkı olmadığına sadece biraz daha desteğe ihtiyacı olduğuna inanan insanlar olarak, engelli vatandaşlarımızın da bütün sosyal temel ihtiyaçlarının karşılanması için hizmetlerimizi geliştirdik, gerçekleştirdik. diye konuştu.

2022 OCAK İTİBARİYLE 3 BİNDEN FAZLA ENGELLİ KAMU PERSONELİ ATANACAK

Bakan Yanık Evde bakımı sağlanıp destekleyebilecek durumdaysa ama sosyal ihtiyacı, sosyal yardıma ihtiyacı varsa ailelerimize kendi engelli çocuklarına ya da yakınlarına baktıkları için evde bakım yardımı yapıyoruz. Nakit destekte bulunuyoruz. Bugün Milli Eğitim Bakanlığımız uhdesinde sadece 750 öğretmen atamasını gerçekleştirdik. Ama inşallah en geç 2022'nin Ocak ayı itibariyle 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını biz bakanlık olarak yapacağız. Yaklaşık bir 500 kadroyu da kendi bakanlığımız için engelli çalışma arkadaşlarımız için ayırdık şeklinde konuştu.

Son dakika haberi: BAKAN YANIK 3 BİNDEN FAZLA ENGELLİ KAMU PERSONELİNİN ATAMASINI YAPACAĞIZ
Son dakika haberi: BAKAN YANIK 3 BİNDEN FAZLA ENGELLİ KAMU PERSONELİNİN ATAMASINI YAPACAĞIZ
Son dakika haberi: BAKAN YANIK 3 BİNDEN FAZLA ENGELLİ KAMU PERSONELİNİN ATAMASINI YAPACAĞIZ
Son dakika haberi: BAKAN YANIK 3 BİNDEN FAZLA ENGELLİ KAMU PERSONELİNİN ATAMASINI YAPACAĞIZ
Son dakika haberi: BAKAN YANIK 3 BİNDEN FAZLA ENGELLİ KAMU PERSONELİNİN ATAMASINI YAPACAĞIZ
Son dakika haberi: BAKAN YANIK 3 BİNDEN FAZLA ENGELLİ KAMU PERSONELİNİN ATAMASINI YAPACAĞIZ
Son dakika haberi: BAKAN YANIK 3 BİNDEN FAZLA ENGELLİ KAMU PERSONELİNİN ATAMASINI YAPACAĞIZ
Son dakika haberi: BAKAN YANIK 3 BİNDEN FAZLA ENGELLİ KAMU PERSONELİNİN ATAMASINI YAPACAĞIZ
Son dakika haberi: BAKAN YANIK 3 BİNDEN FAZLA ENGELLİ KAMU PERSONELİNİN ATAMASINI YAPACAĞIZ

Derya Yanık, Bayrampaşa, Engelli, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: BAKAN YANIK 3 BİNDEN FAZLA ENGELLİ KAMU PERSONELİNİN ATAMASINI YAPACAĞIZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: BAKAN YANIK 3 BİNDEN FAZLA ENGELLİ KAMU PERSONELİNİN ATAMASINI YAPACAĞIZ - Son Dakika
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