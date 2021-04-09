Bakan Yardımcısı Tunç, Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, verilen destekler ve üreticilerin emekleri sayesinde bitkisel üretimi 124 milyon tona, büyükbaş sayısının 18,2 milyona, küçükbaş sayısının da 54 milyona çıkardıklarını söyledi.

Tunç, Kültür Park'ta düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda, tarımın, bütün dünyanın ortak şekilde kabul ettiği stratejik bir sektör olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafya ve gelenekleri itibarıyla her zaman tarıma önem verdiğini ve vermeyi de sürdüreceğini anlatan Tunç, şöyle konuştu:

"Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde önümüzdeki dönemde öncelikli gelişme alanı olarak 3 sektör belirlemiştir. Bunlar, savunma sanayi, turizm ve tarım sektörleridir. Gördüğümüz gibi ülkemiz için tarım, savunma sanayi kadar, belki de ondan daha önemli bir sektördür. Dolayısıyla bu alanı geliştirmek ve üreticimizin gelirini arttırmak başlıca önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Tarım ve gıda güvenliği günümüz dünyasında pandemi ile beraber en büyük problemler arasında yer alıyor. Türkiye bu sorunun çözümü için tüm dünyada hem insani hem de teknik olarak elinden gelen desteği sunmaktadır. Bu konuda Türkiye'nin aldığı inisiyatif tüm dünya ülkeleri tarafından da taktir edilmektedir."

"2021'de tarımsal destekleme miktarını 24 milyar liraya çıkardık"

Tunç, Türkiye'nin büyüyen ve 83 milyonu geçen nüfusu, 42 milyonu aşkın turisti ve 4 milyonun üzerinde mülteciyi besleyecek üretim planlaması yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Üreticilerimize ve hükümetimize büyük görevler düşmektedir. Toplumumuza yeterli miktarda ve sağlıklı gıdayı sunmak için tüm çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Pandemi sonrasında gelişmiş birçok ülkede hep beraber takip ettik ve gördük ki gıda krizleri yaşandı, raflar boşaldı ve insanlar temel gıda ürünlerine erişimde zorlandılar. Allaha hamdolsun ki ülkemiz, çiftçilerimizin gayretleri ve bakanlığımızın süreçteki iyi yönetimi sayesinde bu dönemde büyük bir sorunla karşılaşmamış ve raflarda gıda maddelerine erişimde bir zorluk yaşamamışlardır. Bizler bu noktada çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütmeye devam edeceğiz. Bu çalışmalar kapsamında 2021 yılı içerisinde tarımsal destekleme miktarını 24 milyar liraya çıkardık. Bu destekleri önümüzdeki dönemde artıracak ve üreticilerimizin risklerden korunması ve sektörümüzün kalkınması için kullanacağız. Verilen destekler ve üreticilerimizin emekleri sayesinde bugün bitkisel üretimimizi 124 milyon tona, büyükbaş sayısını 18,2 milyona, küçükbaş sayısını da 54 milyon çıkardık. Bu bizim için yeterli değil, büyümeye devam etmemiz ve üreticilerimizin gelirlerini artırma konusunda daha fazla çalışmamız lazım."

Bakan Yardımcısı Tunç, toplantının ardından Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ı ziyaret etti.

Daha sonra Karakoçan ilçesine geçen Tunç, burada bir süt tesisinin açılış programı ile badem fidanı dikim etkinliğine katıldı.